Свыше полусотни мин и авиабомб случайно обнаружили в российском регионе В Ленобласти пиротехники уничтожили 56 взрывоопасных предметов времен ВОВ

Пиротехники МЧС России уничтожили более 55 взрывоопасных предметов на территории Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что местные жители случайно обнаружили их в Тосненском районе недалеко от железнодорожной платформы.

В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов, — говорится в сообщении.

На место оперативно прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра. Специалисты вывезли на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны и уничтожили опасные находки путем подрыва.

Ранее мощную авиабомбу времен ВОВ обнаружили возле железной дороги Москва — Петербург. Опасный снаряд лежал в 20 метрах от путей в районе перегона Тосно — Саблино. По словам пиротехников, это была фугасная авиабомба ФАБ-100. Ее вывезли на полигон и успешно ликвидировали.

До этого сотрудники МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов около железнодорожных путей на востоке Крыма, недалеко от переправы через Керченский пролив. Движение поездов останавливать не пришлось, поскольку специалисты вели работу по обезвреживанию в промежутке между движением составов.