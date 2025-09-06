Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 17:58

Мощную авиабомбу нашли рядом с железной дорогой Москва — Петербург

В Ленобласти у железной дороги нашли авиабомбу ФАБ-100 времен ВОВ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили возле железной дороги Москва — Петербург, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Опасный снаряд лежал в 20 метрах от путей в районе перегона Тосно — Саблино.

Как оказалось, это фугасная авиабомба ФАБ-100. Пиротехники Невского спасательного центра МЧС России прибыли на место, вывезли боеприпас на полигон и ликвидировали его. В МЧС напомнили, что при обнаружении снаряда важно не подходить к нему близко и обратиться в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС подняли со дна Ладожского озера и обезвредили 3,5 тонны боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Для этого водолазы совершили 133 спуска под воду. Общее время подводных работ составило более 140 часов.

До этого саперы обезвредили девять взрывоопасных предметов около железнодорожных путей на востоке Крыма, недалеко от переправы через Керченский пролив. Речь идет о восьми противотанковых минах и одном саперном заряде времен ВОВ. Боеприпасы были найдены около села Петрово Ленинского района, где в годы войны шли бои.

боеприпасы
авиабомбы
Ленинградская область
снаряды
