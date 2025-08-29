Водолазы подняли со дна Ладоги 3,5 тонны боеприпасов

Спасатели МЧС подняли со дна Ладожского озера и обезвредили 3,5 тонны боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что водолазы совершили 133 спуска в воду.

С начала проведения работ по разминированию акватории Ладожского озера в Ленинградской области группировкой сил МЧС России совершено 133 спуска. Общее время подводных работ составило более 140 часов, — уточнили в МЧС.

Всего специалисты обезвредили 260 боеприпасов в рамках операции по очистке Ладоги от опасного наследия. В работах участвовали сотрудники Центра спасательных операций особого риска «Лидер», представители Главного управления МЧС по Ленинградской области, Северо-Западного поисково-спасательного отряда и Министерства обороны.

В МЧС подчеркнули, что неразорвавшиеся боеприпасы, пролежавшие на дне десятилетиями, являлись серьезной угрозой для безопасности региона. Особую опасность такие находки представляли при механическом воздействии — детонация может произойти во время судоходства, траления или рыболовных работ.

Ранее в станице Благовещенской под Анапой кайтсерфер обнаружил мину времен ВОВ и вызвал полицию. Сотрудники ОМОН «Шторм-Юг» уничтожили минометный снаряд.