«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 16:34

Нерп Крошика и Шлиссика вернули в центр реабилитации после «одичания»

Нерпы Крошик и Шлиссик вернулись в центр в Репино после попытки «одичания»

Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитые самцы ладожской кольчатой нерпы Крошик и Шлиссик отправились в реабилитационный центр из плавучих вольеров в Ладожском озере, сообщил петербургский Фонд друзей балтийской нерпы на странице во «ВКонтакте». На лето нерп отправили жить в условиях, приближенных к естественным, в рамках так называемого «одичания», но в этом году специалисты не рискнули выпускать их в дикую природу. Нерпы вернулись на зимовку в центр.

Вот и закончилась одиссея капитана Крошика и его помощника Шлиссика. Начались осенние штормы и непогоды, — пошутили в фонде.

Нерп отвезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих и птиц, который расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. Животные отлично перенесли переезд и радуют специалистов тем, что пребывание в Ладожском озере хорошо на них повлияло. Они действительно стали вести себя как дикие.

Хоть мы и не рискнули выпустить Крошика в этом году и решили получше подготовиться к этому событию в следующем году, но даже произошедшие изменения уже сильно нас порадовали и стоили всех наших трудов, — пишут в фонде.

Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона с 2014 года. Самый известный подопечный центра — самец нерпы Крошик. После спасения его дважды пытались выпустить на волю, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у него появился такой же сосед — Шлиссик, которому тоже понравилось жить в Репино.

Ранее сотрудники британского зоопарка помогли больной самке жирафа. У животного был хронически заложен нос, поэтому его научили пользоваться ингалятором. Для этого смотрителям пришлось сделать жирафу специальную кормушку.

нерпы
Санкт-Петербург
Ладожское озеро
дикие животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе собрались опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за решениями призвавшего идти на Москву Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.