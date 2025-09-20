Нерп Крошика и Шлиссика вернули в центр реабилитации после «одичания» Нерпы Крошик и Шлиссик вернулись в центр в Репино после попытки «одичания»

Знаменитые самцы ладожской кольчатой нерпы Крошик и Шлиссик отправились в реабилитационный центр из плавучих вольеров в Ладожском озере, сообщил петербургский Фонд друзей балтийской нерпы на странице во «ВКонтакте». На лето нерп отправили жить в условиях, приближенных к естественным, в рамках так называемого «одичания», но в этом году специалисты не рискнули выпускать их в дикую природу. Нерпы вернулись на зимовку в центр.

Вот и закончилась одиссея капитана Крошика и его помощника Шлиссика. Начались осенние штормы и непогоды, — пошутили в фонде.

Нерп отвезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих и птиц, который расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. Животные отлично перенесли переезд и радуют специалистов тем, что пребывание в Ладожском озере хорошо на них повлияло. Они действительно стали вести себя как дикие.

Хоть мы и не рискнули выпустить Крошика в этом году и решили получше подготовиться к этому событию в следующем году, но даже произошедшие изменения уже сильно нас порадовали и стоили всех наших трудов, — пишут в фонде.

Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона с 2014 года. Самый известный подопечный центра — самец нерпы Крошик. После спасения его дважды пытались выпустить на волю, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у него появился такой же сосед — Шлиссик, которому тоже понравилось жить в Репино.

