В британском зоопарке больного жирафа научили пользоваться ингалятором

Сотрудники зоопарка в городе Банэм (Великобритания) научили жирафа пользоваться ингалятором, сообщает журнал People. Долгое время 16-летняя самка жирафа по кличке Махири страдала от заложенности носа. Ее лечили стероидными препаратами, пока не решили перевести на более безопасный способ — ингаляции.

Чтобы жираф сам вдыхал лекарство, в вольере установили специальную кормушку со встроенным ингалятором: когда Махири ест, она заодно проходит медпроцедуру. Приучить животное к этому у сотрудников зоопарка вышло не сразу, у них ушло три года. Смотритель Махири пожаловался на то, что она «очень нервное животное», но теперь она уверенно пользуется ингалятором, и ей больше не нужны стероидные препараты.

Когда мы только начинали, мы делали по три-четыре затяжки в день. Сейчас мы делаем по десять затяжек в день, — сказал смотритель зоопарка.

Махири — первый жираф в Великобритании, попробовавший такой тип лечения от заложенности носа. Благодаря терпению киперов она снова может нюхать цветы.

