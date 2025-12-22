Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:00

Сколько длится легкий насморк и надо ли его лечить?

Сколько длится легкий насморк и надо ли его лечить? Сколько длится легкий насморк и надо ли его лечить? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Легкий насморк обычно длится от трех до семи дней: именно столько организму требуется, чтобы справиться с вирусом или простудой без осложнений. Если выделения из носа не усиливаются и общее самочувствие остается хорошим, поводов для тревоги нет — чаще всего все пройдет само.

Как распознать насморк?

Насморк начинается с ощущения сухости и легкого жжения в носу, позже появляются прозрачные выделения и незначительная заложенность. Это естественная реакция слизистой на вирус, пыль или переохлаждение. Именно поэтому важно отличать легкую форму насморка от начала более серьезной болезни.

О чем «сигналит» нос?

Когда из носа немного течет и появляется редкое чихание, организм подает сигнал: иммунитет включился и борется с микробами. Вмешиваться на этом этапе не всегда нужно — достаточно много пить, увлажнять воздух и не допускать пересушивания слизистой.

Когда идти к врачу?

Многие задумываются над тем, сколько длится легкий насморк и стоит ли его лечить. Если симптомы не усиливаются больше недели, лекарства обычно не требуются. Но если насморк тянется дольше десяти дней, выделения становятся густыми или меняют цвет, лучше обратиться к врачу: возможно, в процесс вовлеклась бактериальная инфекция.

Итак, сколько длится легкий насморк? При хорошем иммунитете — не больше недели. Главное — дать организму немного отдыха, поддерживать водный баланс и не использовать сосудосуживающие капли без надобности. Совет прост: при легком насморке выждать стоит, но если состояние не улучшается, разумнее начать лечение и узнать причину у специалиста.

Ранее мы рассказывали, как укрепить здоровье с помощью закаливания.

здоровье
насморк
лечение
советы
помощь
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США
Репродуктолог перечислила главные показания к проведению ЭКО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.