Сколько длится легкий насморк и надо ли его лечить?

Легкий насморк обычно длится от трех до семи дней: именно столько организму требуется, чтобы справиться с вирусом или простудой без осложнений. Если выделения из носа не усиливаются и общее самочувствие остается хорошим, поводов для тревоги нет — чаще всего все пройдет само.

Как распознать насморк?

Насморк начинается с ощущения сухости и легкого жжения в носу, позже появляются прозрачные выделения и незначительная заложенность. Это естественная реакция слизистой на вирус, пыль или переохлаждение. Именно поэтому важно отличать легкую форму насморка от начала более серьезной болезни.

О чем «сигналит» нос?

Когда из носа немного течет и появляется редкое чихание, организм подает сигнал: иммунитет включился и борется с микробами. Вмешиваться на этом этапе не всегда нужно — достаточно много пить, увлажнять воздух и не допускать пересушивания слизистой.

Когда идти к врачу?

Многие задумываются над тем, сколько длится легкий насморк и стоит ли его лечить. Если симптомы не усиливаются больше недели, лекарства обычно не требуются. Но если насморк тянется дольше десяти дней, выделения становятся густыми или меняют цвет, лучше обратиться к врачу: возможно, в процесс вовлеклась бактериальная инфекция.

Итак, сколько длится легкий насморк? При хорошем иммунитете — не больше недели. Главное — дать организму немного отдыха, поддерживать водный баланс и не использовать сосудосуживающие капли без надобности. Совет прост: при легком насморке выждать стоит, но если состояние не улучшается, разумнее начать лечение и узнать причину у специалиста.

