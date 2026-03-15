Яркие и ароматные: почему эти три цветка не выходят из моды у садоводов

Есть цветы, которые, кажется, живут в каждом палисаднике — вне зависимости от региона и опыта хозяина. Флоксы, петуния и роза давно завоевали особое место в сердцах дачников. И это неслучайно: у каждого из них есть своя магия, а вместе они способны создать клумбу, которую хочется рассматривать часами.

За что их любят

Роза — бесспорная королева сада. Ее выбирают за торжественность, аромат и богатство сортов: от нежно-кремовых до пурпурных. Флоксы подкупают неприхотливостью и буйным цветением, которое длится несколько недель подряд. А петуния — доступностью, разнообразием форм и способностью цвести с июня до первых заморозков. Все трое хорошо известны даже начинающим садоводам, и именно поэтому флоксы, петунию и розу так часто можно встретить на дачных участках по всей стране.

Что у них общего

Несмотря на разный характер, у этих растений немало общего. Все трое любят солнечные или слегка притененные места, плодородную почву и регулярный полив. Ни один из них не потерпит застоя воды и затяжной засухи. Кроме того, всем им нужны периодические подкормки, особенно в период бутонизации и цветения. Назвать их совсем уж неприхотливыми нельзя, но и особых секретов в уходе нет: внимание, вода и удобрения — вот и весь рецепт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как они уживаются на одной клумбе

Хорошая новость: флоксы и розы отлично соседствуют друг с другом, особенно если рядом посадить ноготки — они защитят оба растения от нематод. Петуния прекрасно дополняет клумбу как бордюрное растение, создавая пышный ковер у подножия более высоких соседей. Главное — не загущать посадки, чтобы у каждого растения было достаточно воздуха и питания. Роза нуждается в некотором личном пространстве: слишком близкие соседи с агрессивной корневой системой ей не по душе.

Совет садоводам

Если вы стоите перед выбором — флоксы, петунии или розы — не выбирайте. Используйте все три, грамотно распределив роли: роза — солирует в центре или у стены, флоксы создают объем на среднем плане, петуния стелется по краю клумбы, обрамляя композицию живым кружевом. Такое трио будет цвести практически без перерыва с начала лета до осени — и порадует и хозяев, и соседей.

Ранее мы рассказывали о 10 приметах для самых ответственных садоводов.