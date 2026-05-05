Весна — пожалуй, лучшее время, чтобы заняться делением многолетников. Почва еще насыщена талой влагой, растения полны сил и готовы к росту, а стресс от пересадки переносится легче, чем в жару. Главное правило, которое опытные садоводы знают наизусть: успейте провести процедуру до того, как листья полностью раскроются. Как только куст пошел в активный рост — момент, считай, упущен.

Многолетники — настоящая находка для тех, кто хочет красивый сад без бесконечных хлопот. Посадив их однажды, вы получаете цветник, который возвращается к вам каждую весну сам, без повторного посева и рассады. Эти виды растений зимуют в открытом грунте, накапливают силы и с каждым годом цветут все пышнее. Уход за ними сводится к минимуму: прополка, полив в засуху да осенняя обрезка — вот, пожалуй, и весь список дел.

Хосты, флоксы, хризантемы: когда и как делить

Популярные в садах и на дачах многолетники — флоксы, хризантемы — отлично держат форму цветника, подавляют сорняки своей густой листвой и создают в саду ощущение зрелости и продуманности. Хосты украшают тенистые уголки, куда однолетники просто не доберутся, флоксы наполняют вечерний воздух ароматом, а хризантемы провожают сезон в сентябре, когда большинство цветов уже отошло. Это долгосрочное вложение в красоту своего участка — один раз потрудился, а радость получаешь годами.

Весеннее деление многолетников: простые советы для пышного цветника Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Разные виды растений требуют своего подхода, и вот что важно знать о каждом.

Хосты. Идеальное время — первая декада мая, когда «носики» побегов только-только показались из земли. В этот момент корневище хорошо видно, делится чисто, а сама деленка быстро приживается. Выкопайте куст целиком, разрежьте корневище так, чтобы на каждой части осталось 2-3 точки роста. Хосты не любят глубокой посадки: точка роста должна быть у самой поверхности почвы. Сажайте в полутень — это один из немногих многолетников, который предпочитает рассеянный свет.

Флоксы метельчатые. Эти многолетники разрастаются стремительно, но центр куста со временем начинает «лысеть» — старые побеги отмирают, цветение скудеет. Весеннее деление омолаживает растение и возвращает ему силу. Делите куст лопатой прямо в земле или выкопайте и разберите руками на отдельные стебли с корнями. Хороша деленка с 3–5 стеблями. Сажайте на солнечное место, не заглубляя корневую шейку, и не загущайте — между кустами оставляйте не менее 40–50 см для хорошей вентиляции.

Хризантемы (особенно корейские) очень благодарно отзываются на весеннее рассаживание. Без деления они быстро превращаются в густую «щетку» из мелких слабых побегов, а цветение мельчает год от года. Выкопайте куст и разберите на отдельные побеги с корнями — каждый такой черенок с пяткой уже является готовой деленкой. Сажайте на солнечное, защищенное от северного ветра место, заглубляя на 5–7 см. Хризантемы хорошо реагируют на добавление в лунку горсти перегноя.

Весеннее деление многолетников: простые советы для пышного цветника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Общие советы для весенних работ

Несколько универсальных правил, которые работают для всех перечисленных способов размножения.

Инструмент. Используйте только чистый и острый нож или лопату. Срезы на корневищах присыпайте толченым углем или древесной золой — это надежная дезинфекция и профилактика гнили. Полив. После пересадки растениям нужен обильный полив в течение первых 10–14 дней, пока деленки не укоренятся. Не давайте почве пересыхать. Притенение. Если после пересадки установилась яркая солнечная погода, молодым деленкам — особенно хостам — на 2-3 дня стоит устроить легкое укрытие из нетканого материала. Это снизит испарение и поможет растениям быстрее адаптироваться.

Делить многолетники — это не просто агротехнический прием, это настоящий способ заботы о своем саде. Один куст хосты или флокса через пару сезонов превращается в целую коллекцию, которой хватит и на собственный цветник, и на подарок соседке. Действуйте смело — весна не ждет.

Ранее мы рассказывали, как выбрать и посадить лучшее садовое дерево.