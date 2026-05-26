Сколько ни режь на букеты — цветет еще пышнее: многолетники с длительным цветением

Мечтаете о цветнике, который можно без конца резать на букеты, а он в ответ только гуще цветет? Осуществить мечту помогут несколько многолетников.

Садовая герань Rozanne и Jolly Bee: они буквально усыпаны бутонами с июня по октябрь, цветут более 4 месяцев без перерыва. Сине-фиолетовые граммофончики не боятся ни жары, ни засухи, а при своевременной срезке отцветших соцветий куст выпускает все новые и новые стрелки.

Тысячелистник птармика «Жемчужница»: его белые махровые шапки парят над клумбой с июня до сентября. Он абсолютно неприхотлив, зимует без укрытия и прекрасно размножается делением куста.

Кореопсис «Загреб» — цветет до самых заморозков. Увядшие бутоны не портят картину, они просто исчезают, уступая место новым, поэтому можно смело срезать цветы для букетов.

Рудбекия и гайлардия: их ярко-желтые и красно-желтые ромашки появляются уже в начале лета и продолжаются до морозов. А шалфей дубравный после обрезки на треть способен дать вторую волну цветения.

Ранее были названы сорта петуний, которые не надо поливать и подкармливать.

Проверено редакцией
Умер легендарный джазовый саксофонист
Названо несколько способов проецировать уверенность с помощью языка тела
Цветы, которые точно не умрут без полива: засухоустойчивые красавцы дадут клумбу без хлопот
Один куст дает до 20 тысяч рубиновых «пуговиц»: цветет с июня до заморозков без капризов
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Дарья Иванова
