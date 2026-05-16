Эти петунии не надо поливать и подкармливать: завалят балкон и клумбу шапками бутонов

Петуния — королева клумб и балконов, цветение которой похоже на пышные шапки, усыпанные тысячами бутонов.

Уникальность петунии в невероятном разнообразии: от простых до махровых, от компактных до ампельных, с бахромчатыми краями и двухцветной окраской.

Для тех, кто не хочет возиться, — присмотритесь к сорту Purple Wave, он цветет как почвопокровник высотой до 10 см, выдерживает жару, засуху и дождь. Серия Celebrity компактна и устойчива к дождю, а Madness восстанавливается за пару часов после ливня.

Супертуния Mini Vista Yellow — жаростойкий, засухоустойчивый сорт, который цветет до заморозков и требует минимального ухода. Можно не поливать, хватит естественных осадков. Старомодная Laura Bush выведена специально для жары и устойчива к болезням, она самоопыляется и пахнет.

Чтобы защитить петунии от болезней, удаляйте увядшие цветки и не допускайте сырости. Размещайте подальше от томатов и картофеля, чтобы избежать вирусных инфекций.

