Цветущая подушка для сада: можно сеять прямо в грунт в мае — всходы появляются через 7 дней

Солнцецвет, или гелиантемум, — это удивительный многолетник, цветение которого похоже на ковер из маленьких ярких маков или цветков шиповника, покрывающих растение с конца мая до середины июля, а при легкой обрезке — до сентября.

Бутонов так много, что куст все время выглядит как цветущая подушка. Палитра оттенков радует: желтые, оранжевые, белые, розовые, красные и даже махровые формы — любой сорт станет украшением сада.

Он засухоустойчив, зимостоек до −29°C, растет на бедных песчаных и даже каменистых почвах, не переносит только застоя воды. Семена можно сеять прямо в грунт в мае на глубину 0,5 см, всходы появляются через 7 дней.

Главные преимущества солнцецвета: он не требует подкормок, частых поливов, растет плотным ковром и подавляет сорняки, идеально подходит для альпийских горок, рокариев, подпорных стенок и бордюров, а также привлекает пчел и бабочек.

Ранее были названы 8 однолетников, которые зацветут через 40 дней после посадки в мае.

Дарья Иванова
