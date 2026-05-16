16 мая 2026 в 01:22

США и Израиль готовят новый удар по Ирану

США и Израиль рассматривают сценарии возможного возобновления военных действий против Ирана, передает The New York Times. Обсуждается вероятность новых ударов уже в ближайшее время, подчеркнули в источнике.

Советники президента США Дональда Трампа разработали планы на случай возобновления атак. При этом окончательное решение по данным мерам пока не принято.

Рассматриваются варианты более интенсивных бомбардировок и наземной операции спецназа. В рамках этих сценариев обсуждается возможность вывоза обогащенного урана с иранских объектов.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что негативная реакция Трампа на ответ Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке может привести к войне на истощение, но и в этом случае вряд ли стоит ожидать капитуляции Исламской Республики. По мнению сенатора, Соединенные Штаты будут добиваться военного и экономического истощения Ирана, а Иран — политического истощения нынешнего хозяина Белого дома.

