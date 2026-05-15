15 мая 2026 в 13:29

7 огородных культур, которые хорошо растут без полива — сажаем, когда некогда поливать

Фото: D-NEWS.ru
Не все готовы проводить лето с лейкой в руках. Кому-то удаётся приезжать на дачу только по выходным, а у кого-то участок вообще без нормального полива. Но есть культуры, которые спокойно выдерживают жару, редко требуют воды и продолжают нормально расти даже в сухое лето.

Главное — выбирать растения с мощной корневой системой и крупными листьями, которые умеют удерживать влагу. Именно такие культуры считаются самыми неприхотливыми для «ленивого» огорода.

Тыква. Настоящий чемпион по выживанию в жару. Корни уходят глубоко в землю и добывают влагу даже при долгом отсутствии дождей. Кабачки. После укоренения взрослые кусты довольно спокойно переносят редкий полив. Особенно хорошо работают мульча и посадка в тёплую рыхлую землю.

Фасоль. Кустовые сорта легко выдерживают кратковременную засуху и продолжают плодоносить даже при минимальном уходе. Горох. Весной ему обычно хватает естественной влаги из почвы. Если лето не экстремально жаркое, может расти практически без дополнительного полива.

Кукуруза. Мощная корневая система помогает ей добывать влагу с глубины. Особенно хорошо переносит жару после того, как окрепнет. Подсолнечник. Не зря его считают одной из самых выносливых культур. Даже в сильную жару подсолнечник продолжает активно расти и практически не страдает без полива.

Пряные травы. Тимьян, душица, шалфей, розмарин и лаванда лучше растут именно в умеренно сухой земле. При избытке воды они становятся слабее и теряют аромат.

И всё же даже самые выносливые культуры лучше замульчировать травой, сеном или соломой. Это помогает удерживать влагу в почве и сокращает поливы в несколько раз.

Проверено редакцией
Какие сорта дадут два урожая за сезон: что можно успеть вырастить дважды даже в средней полосе
Взорвется пышным фейерверком на 3 месяца — многолетник лагерстремия: как вырастить этот необычный кустарник в саду и дома
Психотерапевт дала советы, как правильно привлечь детей к дачным работам
Точные даты посева моркови в мае-2026 по регионам России — для Подмосковья, Ленобласти, Урала и Сибири
Система полива на участке своими руками: 3 простых варианта без хлопот
Ольга Шмырева
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
