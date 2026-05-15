7 огородных культур, которые хорошо растут без полива — сажаем, когда некогда поливать

Не все готовы проводить лето с лейкой в руках. Кому-то удаётся приезжать на дачу только по выходным, а у кого-то участок вообще без нормального полива. Но есть культуры, которые спокойно выдерживают жару, редко требуют воды и продолжают нормально расти даже в сухое лето.

Главное — выбирать растения с мощной корневой системой и крупными листьями, которые умеют удерживать влагу. Именно такие культуры считаются самыми неприхотливыми для «ленивого» огорода.

Тыква. Настоящий чемпион по выживанию в жару. Корни уходят глубоко в землю и добывают влагу даже при долгом отсутствии дождей. Кабачки. После укоренения взрослые кусты довольно спокойно переносят редкий полив. Особенно хорошо работают мульча и посадка в тёплую рыхлую землю.

Фасоль. Кустовые сорта легко выдерживают кратковременную засуху и продолжают плодоносить даже при минимальном уходе. Горох. Весной ему обычно хватает естественной влаги из почвы. Если лето не экстремально жаркое, может расти практически без дополнительного полива.

Кукуруза. Мощная корневая система помогает ей добывать влагу с глубины. Особенно хорошо переносит жару после того, как окрепнет. Подсолнечник. Не зря его считают одной из самых выносливых культур. Даже в сильную жару подсолнечник продолжает активно расти и практически не страдает без полива.

Пряные травы. Тимьян, душица, шалфей, розмарин и лаванда лучше растут именно в умеренно сухой земле. При избытке воды они становятся слабее и теряют аромат.

И всё же даже самые выносливые культуры лучше замульчировать травой, сеном или соломой. Это помогает удерживать влагу в почве и сокращает поливы в несколько раз.