Система полива на участке своими руками: 3 простых варианта без хлопот

Многие дачники ошибочно полагают, что система капельного полива — это сложно и дорого. На самом деле организовать автополив на даче на участке можно своими руками, затратив минимум средств. Эффективность капельного орошения доказана: оно экономит до 70% воды и снабжает влагой непосредственно корневую систему растений, исключая испарение с поверхности и попадание на листья, что особенно важно для томатов, огурцов и клубники. Разберем простые системы полива для огорода.

Вариант 1. Капельный полив из бочки самотеком: материалы и установка

Это золотой стандарт для тех, кто ценит автономность и простоту. Суть метода заключается в использовании силы гравитации. Если вы не хотите зависеть от давления в центральном водопроводе, то капельный полив из бочки самотеком станет вашим спасением. Основной принцип здесь прост: емкость с водой поднимается на высоту от одного до двух метров, создавая достаточное давление, чтобы вода медленно просачивалась через капельницы.

Важно: не используйте емкости из-под химикатов.

Для монтажа вам понадобится магистральная труба (обычно ПНД или гибкий шланг) и капельные ленты. Сначала в бочку врезается кран, к которому через фильтр очистки присоединяется магистраль. Фильтр здесь критически важен, так как мельчайшие частицы ржавчины или мусора из бочки мгновенно забьют узкие лабиринты капельниц. Разводка по грядкам осуществляется с помощью старт-коннекторов.

Главное преимущество такого подхода — прогрев воды. Холодная вода из скважины может вызвать у растений температурный шок, а в бочке она успевает нагреться под лучами солнца до оптимальных 20–25 °C.

Капельный полив своими руками Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вариант 2. Шланг с отверстиями: бюджетно и просто

Если бюджет ограничен, а грядки имеют сложную форму, можно прибегнуть к следующему способу. Многих пугает техническая сторона вопроса, но на самом деле система капельного полива из шлангов собирается буквально за пару часов. Это своего рода предтеча профессиональных систем, но работающая безотказно. Вы берете обычный садовый шланг (лучше непрозрачный, чтобы внутри не росли водоросли) и делаете в нем небольшие отверстия раскаленным шилом или тонким сверлом напротив каждого растения.

Такая самодельная система капельного полива из шлангов укладывается змейкой между рядами и подключается к источнику воды. Важный нюанс: чтобы давление в конце длинной линии не падало, отверстия в начале шланга должны быть чуть меньше, чем в конце. Это компенсирует потерю напора.

Как в такой схеме настроить полив без контроллера? Ответ прост — используйте обычный шаровый кран на входе. Слегка приоткрыв его, вы добьетесь медленного течения воды из шланга. Капли будут увлажнять землю в течение всего дня. Это идеальный вариант для живых изгородей или ягодных кустарников, где не требуется ювелирная точность дозировки воды под каждый корень.

Главный минус такого решения — отверстия со временем забиваются

Вариант 3. Автоматический полив с таймером: настройка и обслуживание

Для тех, кто появляется на даче только по выходным, идеальным решением станет автоматизация процесса. Чтобы ваш огород не превратился в пустыню за время вашего отсутствия, можно своими руками смонтировать полноценный автополив на даче с использованием электронного таймера. Этот прибор работает от батареек и накручивается прямо на кран или выход бочки. Вы задаете программу: например включать воду в 5 утра на 30 минут и в 9 вечера на такое же время.

Как настроить полив без контроллера? Даже без сложной электроники можно добиться автоматизации. Используйте недорогой механический таймер для полива, который продается в любом садовом магазине. Он закручивается на входной шланг и открывает воду на заданное время (например на 30 минут каждые 12 часов). Существуют и более продвинутые устройства. Некоторые модели оснащены Wi-Fi для удаленного управления.

Когда собираете такую автоматическую систему полива растений, учитывайте пропускную способность. Существуют таймеры для самотечных систем (шаровые) и для систем под давлением (соленоидные). Шаровые таймеры не требуют напора для открытия, что делает их идеальными спутниками бочек.

Для экономии электроэнергии и ресурсов можно использовать таймер с датчиком дождя, который отключает полив в сырую погоду, или датчик влажности почвы. Схему подобной системы автоматического полива растений легко найти в интернете: они помогают неплохо сэкономить воду и предотвратить переувлажнение корней, чреватое гнилью.

Что нужно для системы: шланги, капельницы, фитинги, бочка

Система полива на даче Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прежде чем бежать в магазин, составьте подробный план участка. Вам потребуются следующие компоненты.

Источник воды — бочка (пластиковая или металлическая) объемом от 200 литров.

Магистраль — труба ПНД диаметром 25 или 32 мм. Она долговечна и не боится солнца.

Линии полива — капельная лента (эмиттерная) или садовые шланги с капельницами-спицами.

Соединительные элементы — тройники, уголки, заглушки и краны.

Фильтр — обязательный элемент, даже если вода кажется чистой.

При сборке учитывайте, что любая система капельного полива из шлангов требует герметичности в узлах соединения магистрали, но капельные линии должны иметь возможность легкой замены. Используйте зажимные фитинги — они позволяют разбирать систему на зиму без повреждения труб.

Как рассчитать количество воды для огорода и теплицы

Правильный расчет — залог здоровья растений. Перелив так же страшен, как и засуха. В среднем для нормального развития большинству культур требуется определенное количество воды в сутки. Можно использовать простую формулу расхода:

V = N*Q*T

Где:

V — общий объем воды (литры);

N — количество точек полива (растений);

Q — расход одной капельницы (обычно 1,6–2 литра в час);

T — время работы системы (часы).

Например, для теплицы с 50 кустами томатов, каждому из которых нужно около двух литров воды в день, при стандартных капельницах (2 л/ч) система должна работать ровно 1 час.

Если вы планируете устроить полив на даче без электричества, учитывайте, что при низком давлении из бочки расход капельниц может быть ниже паспортного, поэтому время полива придется увеличить опытным путем, проверяя влажность почвы на глубине 5–10 см.

Полив без электричества: самотечный и механический

Отсутствие стабильного электроснабжения — не повод отказываться от комфорта. Как мы уже выяснили, полив на даче без электричества прекрасно реализуется через установку накопительного бака на возвышении. Но как быть с автоматикой? Современные шаровые таймеры работают от двух пальчиковых батареек, которых хватает на весь сезон. Это позволяет полностью исключить зависимость от розеток.

Автоматический полив: недорого и просто Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если же вы сторонник максимальной простоты, можно рассмотреть вариант, как настроить полив без контроллера, используя поплавковый клапан (как в бачке унитаза). Установите такой клапан в промежуточную емкость, и она будет автоматически наполняться из колодца или скважины по мере расхода, а далее вода пойдет к растениям самотеком. Это надежный и абсолютно энергонезависимый полив на даче без электричества, который не подведет даже при длительном отсутствии хозяев. Главное — убедиться в надежности крепления шлангов, чтобы не устроить локальный потоп

Уход за системой полива: промывка и консервация на зиму

Чтобы ваш рукотворный помощник служил годами, за ним нужно ухаживать. Раз в месяц рекомендуем проводить промывку системы: снимите заглушки с концов капельных лент и пролейте их большим напором воды, чтобы вымыть скопившийся осадок.

Если вода очень жесткая и капельницы забиваются известковым налетом, можно прогнать через систему слабый раствор ортофосфорной кислоты, но делать это нужно осторожно, чтобы не навредить посадкам.

Когда сезон подходит к концу, наступает время консервации. Весь полив на даче — и технологически сложный, и без электричества — должен быть освобожден от остатков воды. Трубы ПНД не боятся мороза, но фитинги и особенно таймеры могут лопнуть при замерзании воды внутри. Снимите таймер и уберите его в теплое помещение. Капельную ленту лучше смотать в бухты и также убрать на хранение, предварительно просушив. Бочку необходимо опустошить и перевернуть, чтобы в ней не скапливались осадки.

Правильно собранные и ухоженные простые системы полива для огорода окупают себя за один-два сезона, не только сохраняя ваш урожай, но и сберегая самое ценное — ваше время и здоровье. Ведь дача создана для отдыха и наслаждения природой, а не для бесконечной борьбы с засухой.

