Агроном рассказал, как защитить участок от вредителей

Тщательная уборка дачного участка после зимы позволит избежать вредителей, рассказал «МК в Новосибирске» агроном Илья Воробьев. Он объяснил, что в старой листве и остатках растений зимуют вредители и возбудители болезней.

По его словам, после уборки необходимо провести побелку деревьев. Это поможет защитить кору от перепадов температур и уничтожить часть насекомых, переживших зиму.

Агроном отметил, что профилактическую обработку растений необходимо начинать до появления первых вредителей. Он посоветовал использовать средства на основе меди и проводить работы с химикатами строго по инструкции.

Ранее садовод Андрей Туманов рассказал, что для избавления борщевика на участке необходимо вызвать специалистов, которые знают циклы его развития и понимают, когда можно вытравить. Если растение только появилось на даче, можно выкопать его, а территорию обработать специальными средствами от сорняков.