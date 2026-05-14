Психотерапевт дала советы, как правильно привлечь детей к дачным работам Психотерапевт Крашкина: игровой формат поможет привлечь детей к работам по даче

Родители могут привлечь детей к работам на даче с помощью игрового формата, рассказала в беседе с LIFE.ru психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, это наилучший вариант. Врач уточнила, что делегировать ребенку простые задачи допустимо уже с трех или четырех лет.

Если труд ассоциируется с давлением, у ребенка включается психологическая защита: сопротивление и избегание. Слишком сложная работа вызывает тревогу и выученную беспомощность, а слишком простая — быстро надоедает, — предупредила Крашкина.

Она напомнила, что детям категорически нельзя работать с химическими средствами, острыми режущими предметами, тяжелыми грузами. Им также опасно трудиться в пик жары. Оптимальнее всего предлагать ребенку несложные и короткие занятия по 15–30 минут с обязательными перерывами и соблюдением питьевого режима.

