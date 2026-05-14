14 мая 2026 в 10:40

Кеша из «Усатого няня» попал в больницу

Актер Сергей Проханов попал в больницу из-за болей в спине

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Актер Сергей Проханов, известный по роли Кеши в фильме «Усатый нянь», оказался в больнице из-за сильных болей в спине, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 73-летнего художественного руководителя Театра Луны экстренно госпитализировали в спинальный нейрохирургический центр.

Как уточнил канал, проблемы со спиной беспокоили Проханова уже давно, однако в последнее время его состояние ухудшилось. В стационаре актер провел чуть больше суток, где прошел необходимые процедуры. После этого его отпустили домой под наблюдение специалистов. Сейчас Проханов восстанавливается и соблюдает рекомендации врачей.

По информации источников, медики посоветовали артисту на ближайший месяц отказаться от физических нагрузок и работы. Из-за этого спектакли с его участием могут быть перенесены или отменены.

Ранее стало известно, что народный артист России Андрей Кузичев, исполнявший главную роль в постановке «Идиот» на сцене театра имени Пушкина в Москве, почувствовал резкое недомогание прямо во время спектакля. Несмотря на проблемы с сердцем и высокое давление, 55-летний актер не прервал выступление.

