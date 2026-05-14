14 мая 2026 в 11:04

Шойгу заявил, что ВС России уверенно продвигаются в зоне СВО

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Российские вооруженные силы прочно удерживают стратегическое преимущество и уверенно продвигаются на всех участках линии фронта на СВО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей оборонных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как передает ТАСС, он также отметил, что страны ШОС занимают сбалансированную позицию в отношении украинского кризиса и проводимой Россией специальной военной операции.

В настоящее время российские вооруженные силы прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения. С начала текущего года ими было освобождено более 1800 кв. км территории и свыше 80 населенных пунктов, — заявил Шойгу.

При этом Москва не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования конфликта, в том числе от конструктивного посредничества со стороны других государств, указал секретарь Совбеза. Однако Киев раз за разом подтверждает свою неспособность к переговорам.

Ранее Шойгу указывал, что заявления украинской стороны о взятии под контроль Приднестровья Москва воспринимает со всей серьезностью. Именно так он прокомментировал соответствующие высказывания руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Культура

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

