«Со всей серьезностью»: Шойгу обозначил позицию РФ по ВСУ в Приднестровье

Москва со всей серьезностью относится к заявлениям Украины о взятии под контроль Приднестровья, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью KP.RU. Так он отреагировал на заявления по этой теме главы офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Разумеется, мы относимся к подобным заявлениям со всей серьезностью, — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что не исключает использование Молдавией сценариев силового решения вопроса Приднестровья. Он напомнил, что сейчас в ПМР проживает более 220 тыс. российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных действий Киева и Кишинева находятся под угрозой.

Политик также указал, что риторика Кишинева в отношении Приднестровья все больше напоминает заявления Киева о Донбассе после 2014 года. По его словам, «ущербный подход» молдавских властей проявляется во многих сферах, в том числе в энергетике.

До этого украинский посол в Кишиневе Паун Роговей заявил, что украинские военные заминировали участок границы с Приднестровьем. Дипломат добавил, что там также развернута система технического наблюдения.

