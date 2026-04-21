Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:08

Шойгу сравнил риторику Кишинева по Приднестровью с линией Киева по Донбассу

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Риторика Кишинева в отношении Приднестровья все больше напоминает заявления Киева о Донбассе после 2014 года, указал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью KP.RU. По его словам, «ущербный подход» молдавских властей проявляется во многих сферах, в том числе в энергетике.

Шойгу привел в пример ограничения на свободу передвижения, незаконные таможенные пошлины, произвольное лишение гражданства, планы ввести НДС и акцизы для предприятий Приднестровья. Кроме того, зампред Совбеза РФ напомнил о торговых, банковских и транспортных барьерах.

Настораживает и то, что риторика молдавского руководства в отношении Приднестровья все чаще напоминает заявления властей Украины в отношении Донбасса после 2014 года, — подчеркнул он.

Ранее украинский посол в Кишиневе Паун Роговей заявил, что украинские военные заминировали участок границы с Приднестровьем. Дипломат добавил, что там также развернута система технического наблюдения.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что решение Молдавии покинуть Содружество Независимых Государств станет для нее началом упадка. По мнению парламентария, под руководством президента Майи Санду страна полностью лишится независимости уже в ближайшие два-три года.

Власть
Молдавия
Приднестровье
Сергей Шойгу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.