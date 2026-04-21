В Совбезе допустили силовой сценарий решения вопроса Приднестровья

Нельзя исключать, что Молдавия попытается силой решить вопрос Приднестровья, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с KP.RU. Он напомнил, что сейчас в ПМР проживает более 220 тыс. российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных действий Киева и Кишинева находятся под угрозой.

Исключать никогда ничего нельзя, и мы рассматриваем все возможные сценарии, даже самые маловероятные, — сказал Шойгу.

Москва неоднократно предупреждала, что любые попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем, как и стремление заменить российских миротворцев западным контингентом, спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона в целом, добавил он. В то же время Шойгу выразил надежду, что развитие событий не пойдет по самому негативному сценарию.

Ранее секретарь Совбеза выразил мнение, что политика молдавских властей в газовой сфере в адрес Приднестровья представляет собой попытку «взять шантажом и измором». Шойгу уточнил, что базовые потребности республики в энергоресурсах сейчас закрываются российскими гуманитарными поставками.