Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:12

В Совбезе допустили силовой сценарий решения вопроса Приднестровья

Шойгу не исключил силового решения Молдавией вопроса Приднестровья

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Нельзя исключать, что Молдавия попытается силой решить вопрос Приднестровья, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с KP.RU. Он напомнил, что сейчас в ПМР проживает более 220 тыс. российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных действий Киева и Кишинева находятся под угрозой.

Исключать никогда ничего нельзя, и мы рассматриваем все возможные сценарии, даже самые маловероятные, — сказал Шойгу.

Москва неоднократно предупреждала, что любые попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем, как и стремление заменить российских миротворцев западным контингентом, спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона в целом, добавил он. В то же время Шойгу выразил надежду, что развитие событий не пойдет по самому негативному сценарию.

Ранее секретарь Совбеза выразил мнение, что политика молдавских властей в газовой сфере в адрес Приднестровья представляет собой попытку «взять шантажом и измором». Шойгу уточнил, что базовые потребности республики в энергоресурсах сейчас закрываются российскими гуманитарными поставками.

Власть
Молдавия
Приднестровье
Сергей Шойгу
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.