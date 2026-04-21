Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:11

«Шантаж и измор»: Шойгу обрушился на власти Молдавии из-за Приднестровья

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Политика молдавских властей в газовой сфере по отношению к Приднестровью представляет собой попытку «взять шантажом и измором», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью KP.RU. Он указал, что базовые потребности республики в энергоресурсах сейчас закрываются российскими гуманитарными поставками.

Иначе как шантажом и попыткой взять измором это назвать нельзя, — подчеркнул Шойгу.

По словам секретаря СБ, Кишинев удивляет своей позицией: с одной стороны, он претендует на воссоединение с Тирасполем, а с другой — пропускает в регион ровно столько газа, сколько нужно, чтобы не дать людям замерзнуть, но и не больше.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии намерены ввести новые фискальные меры, которые обяжут предприятия Приднестровья выплачивать НДС и акцизы в молдавский бюджет. Доцент ПГУ Вячеслав Содоль заявил, что Кишинев пытается сделать республику своим финансовым донором.

До этого депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что президент Республики Молдова Майя Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

Власть
Россия
Молдавия
Приднестровье
Сергей Шойгу
газ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.