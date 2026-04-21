«Шантаж и измор»: Шойгу обрушился на власти Молдавии из-за Приднестровья Шойгу обвинил Молдавию в газовом шантаже и изморе Приднестровья

Политика молдавских властей в газовой сфере по отношению к Приднестровью представляет собой попытку «взять шантажом и измором», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью KP.RU. Он указал, что базовые потребности республики в энергоресурсах сейчас закрываются российскими гуманитарными поставками.

Иначе как шантажом и попыткой взять измором это назвать нельзя, — подчеркнул Шойгу.

По словам секретаря СБ, Кишинев удивляет своей позицией: с одной стороны, он претендует на воссоединение с Тирасполем, а с другой — пропускает в регион ровно столько газа, сколько нужно, чтобы не дать людям замерзнуть, но и не больше.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии намерены ввести новые фискальные меры, которые обяжут предприятия Приднестровья выплачивать НДС и акцизы в молдавский бюджет. Доцент ПГУ Вячеслав Содоль заявил, что Кишинев пытается сделать республику своим финансовым донором.

До этого депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что президент Республики Молдова Майя Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.