Жительница ЯНАО выступит от России на чемпионате по гиревому спорту

Жительница Пуровского района ЯНАО Василиса Фирулева выступит от России на чемпионате Азии по гиревому спорту, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на администрацию муниципалитета. Девушку включили в состав национальной сборной.

Тренировки россиянки проходят в спортивной школе «Геолог» в Уренгое под руководством Максима Бабичева. Фирулева — кандидат в мастера спорта России. Девушка уже одержала триумф на нескольких всероссийских соревнованиях и первенстве РФ. Кроме того, она стала победителем и призером первенства мира.

