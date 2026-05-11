Аномальный снегопад обрушился на регион России

Аномальный снегопад с порывами ветра до 23 м/с обрушился на Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил Telegram-канал Mash. В Ноябрьске всего за одну ночь выпало более 60 см снега, что почти в три раза превышает климатическую норму мая.

В некоторых районах города образовались гигантские сугробы, высота которых достигает трех метров. Транспортная система региона оказалась практически парализована, а цены на такси в Ноябрьске взлетели до 3000 рублей из-за дефицита свободных машин. По данным Mash, некоторые водители вынуждены бросать свои автомобили прямо на заваленных дорогах. В Муравленко движение общественного транспорта полностью приостановлено, власти просят жителей не покидать свои дома без крайней необходимости.

Непогода также спровоцировала массовые задержки авиарейсов в аэропортах Салехарда и Ноябрьска, затронув как минимум 14 направлений. Основные трассы, включая сообщение между Сургутом и Салехардом, остаются перекрытыми для безопасности водителей. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, так как снегопады могут продолжиться в ночь на 12 мая.

Ранее сообщалось, что мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на ХМАО, десятки тысяч человек остались без электричества. Из-за сильного ветра и снега валятся деревья, местами пропадает электричество.