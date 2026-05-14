14 мая 2026 в 11:10

«Деньги украдены»: Шойгу подсчитал замороженные Западом активы

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Заблокированными со стороны западных государств оказались порядка $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей профильных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества. Российский государственный деятель охарактеризовал подобные действия Вашингтона и его союзников как банальное хищение чужих финансовых средств, передает РИА Новости.

Деньги украдены. По нашим самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану. Убежден, что все руководители сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе, — сказал он.

Ранее Шойгу объявил о намерении включить в программу заседания ШОС обсуждение способов разрешения кризисных ситуаций, сложившихся вокруг Украины и Ирана. Перед стартом рабочих сессий российский чиновник также передал официальное приветствие президенту Киргизии Садыру Жапарову от имени лидера РФ Владимира Путина.

Кроме того, португальский доктор юридических наук Александр Геррейро заявил, что в распоряжении Европейского союза полностью отсутствуют правовые инструменты, которые позволяли бы осуществить конфискацию российских активов. Эксперт подчеркнул, что данное юридическое обстоятельство делает одобрение подобного шага неосуществимым.

