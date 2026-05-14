14 мая 2026 в 09:15

Шойгу назвал главные темы предстоящего саммита ШОС

Сергей Шойгу
Обсуждение путей урегулирования кризисов вокруг Украины и Ирана планируется включить в повестку дня встречи секретарей профильных структур государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Российский государственный деятель также передал официальный привет президенту Киргизии Садыру Жапарову от лидера РФ Владимира Путина перед началом заседаний, сообщается на сайте Совбеза.

В ходе сегодняшней встречи рассчитываю обменяться мнениями по актуальным глобальным и региональным кризисам, имеющим непосредственное влияние на обеспечение безопасности на пространстве ШОС. В первую очередь к ним относятся конфликты вокруг Украины и Ирана, а также продолжающаяся нестабильность в Афганистане, — сказал он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в беседе с представителями прессы, что Вашингтон стремится поддерживать конструктивное взаимодействие с Тегераном. По утверждению высокопоставленного чиновника, администрация Белого дома уже отмечает позитивную динамику в рамках переговорного процесса.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери заявил, что взвешенный подход России, заблокировавшей американский проект резолюции в СБ ООН, подтверждает статус страны как международного гаранта стабильности. По мнению высокопоставленного чиновника, подобные шаги Москвы вызывают глубокое уважение и признательность.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

