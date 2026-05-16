Euroclear решил оспорить штраф в 18,17 трлн рублей

Европейский депозитарий Euroclear намерен обжаловать решение московского суда, который удовлетворил иск Банка России о взыскании убытков в размере 18,17 трлн рублей из-за замороженных российских активов, сообщает Reuters. Юристы банка Максим Кульков и Сергей Савельев заявили, что выступали против закрытого формата разбирательства.

Право на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений, — сообщили юристы.

Ранее в Банке России подчеркнули, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий Euroclear. В то же время в ЦБ подчеркнули, что итоговый текст решения пока не изготовлен, оно еще не вступило в силу.

Представитель ЕК Балаш Уйвари тем временем заявил, что активы нужно изъять из-за «сложной экономической ситуации» в европейских странах. Он отметил, что государства континента понесли серьезные финансовые потери из-за украинского кризиса.