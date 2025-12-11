Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:16

В Еврокомиссии озвучили новое оправдание для изъятия активов России

В ЕК объяснили необходимость изъятия активов РФ сложной экономической ситуацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Активы России нужно изъять из-за «сложной экономической ситуации» в европейских странах, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари во время брифинга. Он отметил, что украинский конфликт навредил государствам континента, передает ТАСС.

Оно (изъятие российских активов. — NEWS.ru) позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас, — сказал Уйвари.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе тайно обсуждается еще один план помощи Украине, который могут реализовать в случае, если не будет принято согласованное решение по российским активам. Эта инициатива предполагает добровольное финансирование Киева отдельными странами сообщества.

До этого газета Politico сообщила, что Бельгия может оказаться в политической изоляции из-за отказа от изъятия активов РФ. В частности, Брюссель может лишиться права голоса на мероприятиях сообщества. Тем временем премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны ЕС не поддерживают планы ЕК по использованию замороженных активов для Украины.

