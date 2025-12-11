Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:45

Стало известно о тайном «плане Б» Евросоюза для помощи Украине

Politico: в ЕС обсуждают запасной план помощи Киеву без применения активов РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Евросоюзе тайно обсуждается еще один план помощи Украине, который могут реализовать в случае, если не будет принято согласованное решение по российским активам, сообщила газета Politico. Эта инициатива предполагает добровольное финансирование Киева отдельными странами сообщества.

В реализации альтернативного плана, как сказано в публикации, могут принять участие страны Прибалтики, Скандинавии и Германия. В газете отмечается, что такое решение рискует спровоцировать раскол в ЕС, так как упомянутые государства нарушат принцип солидарности в сообществе.

Ранее газета Politico сообщила, что Бельгия может оказаться в политической изоляции из-за отказа от изъятия активов РФ. В частности, Брюссель может лишиться права голоса на мероприятиях сообщества, ее мнение по важным вопросам станут игнорировать.

В свою очередь научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил мнение, что РФ может лишить ЕС собственности на своей территории в ответ на конфискацию замороженных активов. Он пояснил, что в распоряжении Москвы остаются средства европейских компаний, которые можно использовать как козырь для торга.

Евросоюз
Украина
деньги
активы
Россия
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной попала в суд
Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно
Известный американский актер анонсировал мировой показ фильма об СВО
Адвокат раскрыл, могут ли в школе заставить ребенка убирать снег
Названы города, из которых поступает больше всего вопросов на прямую линию
Россиянин поджег дом после отказа впустить его в гости
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.