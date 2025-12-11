Стало известно о тайном «плане Б» Евросоюза для помощи Украине Politico: в ЕС обсуждают запасной план помощи Киеву без применения активов РФ

В Евросоюзе тайно обсуждается еще один план помощи Украине, который могут реализовать в случае, если не будет принято согласованное решение по российским активам, сообщила газета Politico. Эта инициатива предполагает добровольное финансирование Киева отдельными странами сообщества.

В реализации альтернативного плана, как сказано в публикации, могут принять участие страны Прибалтики, Скандинавии и Германия. В газете отмечается, что такое решение рискует спровоцировать раскол в ЕС, так как упомянутые государства нарушат принцип солидарности в сообществе.

Ранее газета Politico сообщила, что Бельгия может оказаться в политической изоляции из-за отказа от изъятия активов РФ. В частности, Брюссель может лишиться права голоса на мероприятиях сообщества, ее мнение по важным вопросам станут игнорировать.

В свою очередь научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил мнение, что РФ может лишить ЕС собственности на своей территории в ответ на конфискацию замороженных активов. Он пояснил, что в распоряжении Москвы остаются средства европейских компаний, которые можно использовать как козырь для торга.