Политолог раскрыл, чем Россия может ответить на кражу активов в Европе Политолог Кортунов: РФ в ответ на изъятие активов может лишить ЕС собственности

Россия может лишить ЕС собственности на своей территории в ответ на конфискацию замороженных активов, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам политолога, в распоряжении Москвы остаются средства европейских компаний, которые можно использовать как козырь для торга.

В России есть определенные активы компаний из ЕС, судьба которых остается неясной. Возможно, они будут использованы в качестве козыря для торга. То есть если они конфискуют наши ресурсы, то мы в ответ конфискуем их собственность на территории РФ. Но это нежелательный шаг. Я думаю, что в Москве предпочли бы на это не идти. Результатом будет ускорение разрушения той международной финансовой системы, в рамках которой все мы жили. Может система несовершенна, но, по крайней мере, она обеспечивала определенную стабильность и предсказуемость в трансграничных финансовых потоках, — пояснил Кортунов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны планируют конфисковать замороженные активы России, поскольку другие источники финансирования Киева отсутствуют. По его словам, действия западных государств нарушают международные и коммерческие нормы.