01 января 2026 в 20:36

В Словакии дали прогноз по членству Украины в НАТО

Глава МО Словакии Калиняк: Украины не будет в НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украины не будет в НАТО, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По его словам, которые привело агентство TASR, с членством в Европейском союзе у Киева тоже будут проблемы.

Министр повторил, что Украины в НАТО никогда не будет. По его мнению, у нее будут проблемы и с тем, чтобы быть в Европейском союзе, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Киев может отказаться от вступления в НАТО в качестве компромисса в рамках переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, это возможно, если «США и ЕС дадут гарантии безопасности».

Бывший британский дипломат Ян Прауд поделился мнением, что мирное соглашение с пунктом об отказе Киева от вступления в НАТО станет политической катастрофой для Зеленского и лишит его шансов на переизбрание. По его мнению, поэтому для украинского главы ставка на конфликт предпочтительнее, несмотря на связанные с ним человеческие потери.

Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что членство Украины в НАТО в рамках переговорного процесса больше не обсуждается. По прибытии на встречу глав МИД ЕС. В связи с этим она призвала Брюссель дать Киеву «серьезные гарантии безопасности».

Словакия
Украина
Минобороны
Европа
