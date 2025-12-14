Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Британии рассказали, что станет катастрофой для Зеленского

Дипломат Прауд: отказ Киева от НАТО станет катастрофой для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Мирное соглашение с пунктом об отказе Киева от вступления в НАТО станет политической катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского и лишит его шансов на переизбрание, пишет бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для журнала Strategic Culture. По его мнению, поэтому для украинского главы ставка на конфликт предпочтительнее, несмотря на связанные с ним человеческие потери.

Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание, — говорится в материале.

Ранее Зеленский допустил, что Украина может отказаться от членства в НАТО в качестве части компромисса в мирных переговорах. По утверждению украинского президента, такое решение реально при условии предоставления Вашингтоном и Брюсселем гарантий безопасности.

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Зеленский абсолютно точно не способен возвратить Крым или обеспечить вступление Украины в НАТО. Как считает российский представитель, данные задачи неосуществимы для Киева.

