В Сербии сравнили ситуацию в Венесуэле с действиями НАТО против Югославии

В Сербии сравнили ситуацию в Венесуэле с действиями НАТО против Югославии Вулин: США делают с Венесуэлой то же самое, что НАТО в 1999 году с Югославией

Текущие события в Венесуэле напоминают агрессию НАТО против Югославии в 1999 году, заявил бывший вице-премьер и министр обороны Сербии Александр Вулин в беседе с ТАСС. По мнению политика, эти шаги направлены не только против конкретного государства, но и подрывают всю систему международного права.

Вулин подчеркнул, что результатом той войны стала гибель не Сербии, а самих правовых норм, регулирующих отношения между странами.

То, что в 1999 году блок НАТО во главе с США сделал, совершив агрессию против Союзной Республики Югославия, сегодня США делают в отношении Венесуэлы, — указал политик.

Вулин также отметил, что бомбардировка члена ООН и похищение его президента посылают опасный сигнал всему миру. Он расценивает это как предупреждение всем государствам, не обладающим ядерным оружием, об уязвимости их суверенитета перед лицом силового давления сверхдержав.

Ранее финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех предположил, что эскалация напряженности между США и Венесуэлой может спровоцировать скачок мировых цен на нефть. Он спрогнозировал краткосрочный рост цен на $5–10 (400–800 рублей).