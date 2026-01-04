Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 01:36

В Сербии сравнили ситуацию в Венесуэле с действиями НАТО против Югославии

Вулин: США делают с Венесуэлой то же самое, что НАТО в 1999 году с Югославией

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Текущие события в Венесуэле напоминают агрессию НАТО против Югославии в 1999 году, заявил бывший вице-премьер и министр обороны Сербии Александр Вулин в беседе с ТАСС. По мнению политика, эти шаги направлены не только против конкретного государства, но и подрывают всю систему международного права.

Вулин подчеркнул, что результатом той войны стала гибель не Сербии, а самих правовых норм, регулирующих отношения между странами.

То, что в 1999 году блок НАТО во главе с США сделал, совершив агрессию против Союзной Республики Югославия, сегодня США делают в отношении Венесуэлы, — указал политик.

Вулин также отметил, что бомбардировка члена ООН и похищение его президента посылают опасный сигнал всему миру. Он расценивает это как предупреждение всем государствам, не обладающим ядерным оружием, об уязвимости их суверенитета перед лицом силового давления сверхдержав.

Ранее финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех предположил, что эскалация напряженности между США и Венесуэлой может спровоцировать скачок мировых цен на нефть. Он спрогнозировал краткосрочный рост цен на $5–10 (400–800 рублей).

Венесуэла
Югославия
НАТО
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число погибших в результате атаки США на Венесуэлу
Попавших под Тулой в ДТП туристов отправили в Вологду
В ГД пояснили, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков
Раскрыта точная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
«Испуганные вассалы»: в РФПИ ждут реакции ЕС на слова Трампа о Венесуэле
«Где смелость?»: в Раде назвали новую цель Трампа для атаки
Зеленский озвучил, что намерен делать с Сырским
Атака БПЛА на Москву: задержки рейсов, взрывы, что известно
Кровь на сахар: можно ли курить, чистить зубы. Что нельзя. Ликбез от врача
Мадуро и его супругу вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк
«Решительно осуждаю»: в Чикаго дали оценку действиям Трампа
Ушел из жизни оперная легенда России
Представитель Долиной опроверг слухи вокруг ее юбилейного концерта
В Сербии сравнили ситуацию в Венесуэле с действиями НАТО против Югославии
Захват Мадуро: последние новости, протесты по всему миру, слова Родригес
Российский лыжник провалил квалификацию спринта на Tour de Ski
В Ираке предположили, как повлияет на рынок нефти ситуация в Венесуэле
Самолеты «пропали» еще над одним российским аэропортом
Стало известно, где находится самолет с Мадуро
«Особая цивилизация»: патриарх Кирилл оценил современное состояние России
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.