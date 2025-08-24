Стало известно, зачем Запад хочет втянуть Сербию в НАТО Посол Боцан-Харченко: Запад заманивает Сербию в НАТО, чтобы она забыла 1999 год

Запад хочет втянуть Сербию в НАТО, чтобы избавиться от ответственности и вины за бомбардировки в 1999 году, которые устроил Альянс, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его мнению, страну также хотят вынудить вступить в Евросоюз, передает РИА Новости.

Запад тоже хочет, чтобы Сербия в конце концов закрыла, как они говорят, эту страницу. Давайте сотрудничать с НАТО. Говорят о том, что постепенно можно втянуть в НАТО, в орбиту НАТО, и Сербия станет членом НАТО. <…> Это закроет их ответственность и вину за 1999 год и агрессию, — полагает Боцан-Харченко.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сербский лидер заявил после переговоров с Боцан-Харченко. По словам Вучича, встреча должна состояться «в кратчайшие сроки».

До этого Вучич в обращении к нации заявил, что власти не рассматривают введение чрезвычайного положения на фоне протестов. Он подчеркнул, что это крайняя мера, а республика способна справиться с беспорядками без радикальных мер.