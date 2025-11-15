Колумбия ударила по скоплению наркоторговцев у границы с Венесуэлой

Военные Колумбии нанесли удары авиабомбами рядом с границей Венесуэлы, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны. По его информации, погибли девять человек. Ими оказались члены группировки, промышляющей наркоторговлей.

Военные Колумбии провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы, девять повстанцев погибли, — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что операция колумбийских военных была проведена в департаменте Араука Колумбии в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с торговцами запрещенными веществами. К какой именно группировке принадлежали погибшие, не уточняется.

Ранее президент Колумбии заявил, что концепция «мира через силу», продвигаемая США, не оправдала себя. По словам политика, этот подход лишь усилил международные конфликты и ослабил глобальную систему безопасности. Также Петро раскритиковал санкции и угрозы американского президента Дональда Трампа, который назвал его «нарколидером».

До этого стало известно, что США могут нанести удары по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком. Однако, по словам аналитиков, глава Белого дома пока не принял окончательное решение по атакам.