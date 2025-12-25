Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 18:18

«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта

«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта «Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Десерты с алкоголем всегда звучат как праздник — легкая роскошь на тарелке. Если вы хотите удивить гостей, попробуйте «пьяный» торт с грецкими орехами и красным вином. Этот рецепт редко встретишь даже в кондитерских: вино не просто ароматизирует тесто, оно делает коржи влажными и насыщенными.

Для теста возьмите:

  • 250 мл красного сухого вина;

  • 200 г сахара;

  • 3 яйца;

  • 100 г сливочного масла;

  • 2 ст. л. какао;

  • 200 г муки;

  • 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли.

Для крема — 250 г маскарпоне, 100 мл сливок, 2 ст. л. вина и 100 г дробленых грецких орехов.

Тесто взбейте, добавьте вино и какао, выпекайте при 180 градусах около 35 минут. Коржи разрежьте, смажьте кремом и посыпьте орехами. Через пару часов в холодильнике десерт станет еще нежнее, а винный аромат — глубже.

Этот «пьяный» торт — не просто выпечка, а изысканное доказательство того, что десерты с алкоголем могут быть элегантными и гармоничными.

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах наносит вред вашему здоровью!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
