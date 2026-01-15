Атака США на Венесуэлу
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен без теста и с большим количеством начинки. Его изюминка в том, что для основы используется картофельное пюре, которое становится нежной и сытной основой.

Вкус получается многослойным и насыщенным: нижний слой — сливочное тающее картофельное пюре; затем сочная курица с луком и морковью; далее — пикантные грибы в бархатном сливочном соусе; и, наконец, аппетитная золотистая сырная корочка сверху.

Рецепт: для пюре возьмите 500–600 г отварного картофеля, 50 мл молока, 20 г сливочного масла, соль. Для куриного слоя: 300 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь. Для грибного слоя: 300 г шампиньонов, 200 мл сливок 20%, 1 ст. л. муки, соль, перец. Для верхнего слоя: 100–150 г тертого сыра. Духовку разогрейте до 180°C. Форму смажьте маслом. Приготовьте пюре, утрамбуйте его ровным слоем на дно формы. Куриное филе нарежьте, обжарьте с луком и морковью до готовности, выложите поверх пюре. Грибы нарежьте, обжарьте, посыпьте мукой, влейте сливки, посолите, поперчите, потушите 5 минут до загустения. Выложите грибы в сливках третьим слоем. Обильно посыпьте все сыром. Запекайте 20–25 минут до румяной сырной корочки. Дайте пирогу немного остыть, нарежьте на порции и подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
