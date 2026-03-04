Зимняя Олимпиада — 2026
Если есть пачка фарша, удивите семью необычным блюдом: рулетики, запеченные до хрустящей корочки

Фото: D-NEWS.ru
Если есть пачка фарша, удивите семью необычным блюдом — куриными рулетиками, запеченными до хрустящей корочки. Они готовятся за считаные минуты, а по сытности могут соперничать с любой мясной выпечкой.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г куриного фарша, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень по желанию, 1 яйцо или немного масла для смазывания.

Куриный фарш посолите, поперчите, добавьте паприку, чеснок и мелко рубленую зелень, тщательно вымесите. Один лист лаваша разложите на столе и щедро посыпьте половиной тертого сыра. Накройте вторым листом лаваша, слегка прижмите. На второй лист равномерно распределите куриный фарш, оставляя свободными края 1–2 см. Плотно сверните лаваш с начинкой в рулет. Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте рулет сверху взбитым яйцом или небольшим количеством растительного масла для румяной корочки. Посыпьте оставшимся тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим, нарезав на порционные куски.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки из курицы и лаваша.

Проверено редакцией
