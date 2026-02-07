Рулетики из баклажанов с фаршем: горячее, к которому не нужен гарнир

Рулетики из баклажанов с фаршем — бесподобное горячее, к которому не нужен гарнир. Это блюдо сочетает в себе все лучшее: обжаренные ломтики баклажанов, сочную, ароматную начинку и насыщенный томатный соус.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 средних баклажана, 400 г мясного фарша, 2 луковицы, 2 моркови, 4 ст. л. томатной пасты, соль, перец, любимые специи. Баклажаны нарежьте вдоль длинными пластинами. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обсушите. Обжарьте пластины с двух сторон на разогретой сковороде с маслом до мягкости, выложите на бумажное полотенце. Одну луковицу и одну морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. На край каждой баклажанной пластины выложите ложку фарша и сверните в плотный рулетик. Для соуса вторую луковицу и морковь нарежьте мелко, обжарьте. Добавьте томатную пасту, обжарьте, влейте 1,5–2 стакана горячей воды, посолите, поперчите, доведите до кипения. В соус уложите рулетики. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут. Или переложите в форму и запекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут.

Ранее стало известно, как приготовить целого цыпленка с сумасшедшей корочкой.