Баклажаны как грибы с майонезом и чесночком. Вкусно к картошечке или на хлебушек

Беру баклажаны, майонез и чеснок — и готовлю закуску, которая на вкус напоминает грибы, а заодно и отличную заготовку на зиму. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное как дополнение к мясу, картошке или просто на бутерброд. Его необычность в том, что обычные синенькие после такой обработки приобретают удивительный грибной вкус и аромат, а маринад с майонезом делает их нежными и сочными. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, но упругие кусочки баклажанов, пропитанные пряным маринадом с чесноком и укропом, с лёгкой кислинкой и пикантностью. Они так напоминают маринованные грибы, что гости всегда удивляются и просят рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг баклажанов, 150 г майонеза, 1 пучок свежего укропа, 4 зубчика чеснока, 2 ст. ложки 9% уксуса, 1,5 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 6 горошин чёрного перца, 2 ст. ложки растительного масла, 300 мл воды. Баклажаны нарежьте кубиками или брусочками. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, уксус, масло и перец горошком, доведите до кипения. Закиньте баклажаны и варите 5–7 минут после закипания. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости и остыть. Чеснок измельчите, укроп порубите, смешайте с майонезом. Добавьте эту смесь к баклажанам, тщательно перемешайте. Уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь. Подавайте охлаждёнными.

