19 февраля 2026 в 10:46

Забудьте про икру! Эти баклажаны по-азиатски — новый фаворит. Готовятся без жарки, маринуются 2 часа. Безумно вкусно!

Фото: D-NEWS.ru
Здесь баклажаны проходят не огненное крещение на сковороде, а бережную водную процедуру. Бланширование в кипятке на пару минут творит чудеса: оно удаляет возможную горечь, делает мякоть невероятно нежной, тающей, но при этом упругой. Баклажаны не впитывают масло, а остаются легкими и чистыми, готовыми впитать в себя весь каскад вкусов соуса.

1,5 кг баклажанов очищаю от кожуры и нарезаю соломкой. В кастрюле довожу до кипения 1 л воды с 1 ч. л. соли. Закладываю баклажаны, накрываю крышкой, довожу до повторного кипения и сразу снимаю с огня. Откидываю на дуршлаг, даю стечь и полностью остужаю.

В миске смешиваю 3 ст. л. соевого соуса, 2,5 ст. л. рисового уксуса (5%), 2 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли. Добавляю 2 ст. л. сладкого соуса чили, 2-3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. кунжутного масла и 4 ст. л. растительного масла (арахисового или без запаха). Взбиваю вилкой до однородной эмульсии.

В миску с остывшими баклажанами добавляю 3 мелко нарезанных луковицы шалота, 0,5 пучка мелко рубленной кинзы и мелко нарезанный острый перец (семена удаляю по желанию). Заливаю приготовленным соусом и очень тщательно перемешиваю. Накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы салат хорошо промариновался.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

