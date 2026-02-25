Запекаю чеснок до сладости, добавляю в хумус и заворачиваю в баклажаны — гости думают, что я привез закуску из Израиля. Пальчики оближешь

Пока запекался чеснок, вся квартира наполнялась нереальным ароматом. А когда я смешал его с нутом, тахини и специями — понял, что это любовь. Хумус получается нежным, с глубоким сладковатым вкусом запеченного чеснока и легкой остротой. А баклажанные ломтики, обжаренные до мягкости, становятся идеальной съедобной оберткой. Красиво, вкусно, полезно.

Что понадобится для рулетиков

Для этого рецепта беру два крупных баклажана, две головки чеснока, 250 г консервированного или вареного нута, 4 столовые ложки тахини (кунжутной пасты), 3 столовые ложки лимонного сока, пару столовых ложек воды, по чайной ложке сумаха и соли, половину чайной ложки кайенского перца и 2-3 столовые ложки оливкового масла.

Как я их готовлю

У чеснока срезаю верхушку, чтобы открылись зубчики, заворачиваю каждую головку в фольгу и запекаю при 200°C 40-45 минут до мягкости. Баклажаны нарезаю вдоль тонкими пластинками, обжариваю на оливковом масле с двух сторон до румяности, солю и выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Запеченный чеснок остужаю, выдавливаю зубчики из шелухи и отправляю в блендер. Туда же добавляю нут, тахини, лимонный сок, воду, соль, сумах и кайенский перец. Взбиваю до гладкой, кремообразной консистенции, при необходимости подливая еще воды. На край каждого баклажанного ломтика выкладываю по ложке хумуса и аккуратно сворачиваю рулетиком. Выкладываю на тарелку швом вниз и убираю в холодильник минимум на час перед подачей.

