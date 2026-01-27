Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Сочный цыпленок с сумасшедшей корочкой: готовим в духовке сразу с гарниром — сытный ужин на семью

Благодаря этому рецепту вы приготовите сочного цыпленка с сумасшедшей хрустящей корочкой, причем сразу с гарниром. Бесподобный сытный ужин на всю семью.

Это блюдо — гимн простоте и домашнему уюту. Нежное, тающее во рту мясо, пропитанное соками и ароматом специй, сочетается с хрустящими снаружи и мягкими внутри дольками картофеля.

Вам понадобится: целый цыпленок (1,3-1,5 кг), 1 кг картофеля, 100 г сливочного масла, 3-4 зубчика чеснока, 1 лимон, смесь сушеных трав, соль, черный перец, паприка, растительное масло. Картофель очистите, нарежьте крупными дольками, сбрызните растительным маслом, посыпьте солью, перцем, паприкой и выложите на противень, застеленный пергаментом. Цыпленка натрите внутри и снаружи смесью соли, перца, паприки, измельченного чеснока и сока половины лимона. Вторую половину лимона поместите внутрь тушки. Свяжите ножки. Теперь трюк для корочки: возьмите около 80 г холодного сливочного масла, нарежьте его на небольшие кубики. Возьмите 6-8 зубочисток и на каждую насадите по кусочку масла. Аккуратно воткните эти зубочистки с маслом в кожу птицы, равномерно распределив по всей поверхности грудки и ножек. Выложите цыпленка грудкой вверх прямо на картофель. Запекайте в разогретой до 180-200°C духовке 1 час 30 минут.

Ранее стало известно, как приготовить сочное куриное филе под луковой шапкой.

целый цыпленок (1,3-1,5 кг)
1 кг картофеля
100 г сливочного масла
3-4 зубчика чеснока
1 лимон
смесь сушеных трав
соль, черный перец, паприка
растительное масло
Картофель очистите, нарежьте крупными дольками, сбрызните растительным маслом, посыпьте солью, перцем, паприкой и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Цыпленка натрите внутри и снаружи смесью соли, перца, паприки, измельченного чеснока и сока половины лимона. Вторую половину лимона поместите внутрь тушки. Свяжите ножки.
Теперь трюк для корочки: возьмите около 80 г холодного сливочного масла, нарежьте его на небольшие кубики. Возьмите 6-8 зубочисток и на каждую насадите по кусочку масла. Аккуратно воткните эти зубочистки с маслом в кожу птицы, равномерно распределив по всей поверхности грудки и ножек.
Выложите цыпленка грудкой вверх прямо на картофель. Запекайте в разогретой до 180-200°C духовке 1 час 30 минут.
