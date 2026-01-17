Без ананасов и без грибов: сочное куриное филе под необычной луковой шапкой — на обед или ужин

Готовим сочное куриное филе без ананасов и грибов! Откройте для себя отбивные под необычной луково-сырной шапкой: это блюдо покорит вас с первой вилки и отлично подойдет на обед или ужин.

В процессе запекания сочная курица пропитывается соками, а смесь из лука, сыра и яйца образует нежную, слегка румяную корочку с восхитительным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 крупная луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. майонеза, 100 г твердого сыра, соль и перец по вкусу. Рецепт начинается с подготовки филе: его нужно нарезать поперек волокон на широкие пластины толщиной около 1,5–2 см, слегка отбить, посолить и поперчить с двух сторон. Затем займитесь луковой шапкой: очищенную луковицу измельчите в блендере до состояния пюре. Туда же добавьте яйцо, майонез и сыр, натертый на мелкой терке. Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной массы. Куриные пластины разложите в смазанной маслом форме для запекания. Сверху на каждую щедро нанесите подготовленную луково-сырную смесь, равномерно ее распределяя. Разогрейте духовку до 180–200 градусов и запекайте блюдо примерно 25–30 минут до появления золотистой корочки на «шапке» и полной готовности курицы.

