Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 14:00

Слоёный сыр, зелень и нежное тесто — пеку грузинский хачапури по-аджарски. Хоть на завтрак, хоть на ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Слоёный сыр, зелень и нежное тесто — пеку грузинский хачапури по-аджарски. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака, обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая «лодочка» из теста, наполненная тягучей, ароматной сырной начинкой, нежным яичным желтком и тающим кусочком сливочного масла. Это сытное и сочное сочетание, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл воды, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сухих дрожжей, 1 ст.л. растительного масла; для начинки — 400 г сулугуни или смеси сулугуни и имеретинского сыра, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, соль по вкусу. Замесите тесто из указанных ингредиентов и дайте ему подойти 1 час. Сыр натрите на тёрке. Раскатайте тесто в овальные лепёшки, сыр выложите вдоль середины, а края заверните в виде лодочки, оставив центр открытым. Выпекайте 12-15 минут в разогретой до 220°C духовке. Затем аккуратно вбейте в центр каждого хачапури по сырому яйцу и верните в духовку на 3-4 минуты. Готовые хачапури сразу смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Ленивый хачапури или сырная лепешка — называйте как хотите: рецепт прост, вкус — полный отпад
Общество
Ленивый хачапури или сырная лепешка — называйте как хотите: рецепт прост, вкус — полный отпад
Беру творог и горсть муки — запекаю нежные маффины с лимонной цедрой. Пышные, влажные — и готовы за 20 минут
Общество
Беру творог и горсть муки — запекаю нежные маффины с лимонной цедрой. Пышные, влажные — и готовы за 20 минут
Запекаем картошку по-деревенски с пармезаном: секреты золотистой корочки
Семья и жизнь
Запекаем картошку по-деревенски с пармезаном: секреты золотистой корочки
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Общество
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
рецепты
хачапури
завтраки
ужины
сыры
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Водителю Porsche предъявили обвинение после задержания со стрельбой
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.