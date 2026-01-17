Слоёный сыр, зелень и нежное тесто — пеку грузинский хачапури по-аджарски. Хоть на завтрак, хоть на ужин

Слоёный сыр, зелень и нежное тесто — пеку грузинский хачапури по-аджарски. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака, обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая «лодочка» из теста, наполненная тягучей, ароматной сырной начинкой, нежным яичным желтком и тающим кусочком сливочного масла. Это сытное и сочное сочетание, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл воды, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сухих дрожжей, 1 ст.л. растительного масла; для начинки — 400 г сулугуни или смеси сулугуни и имеретинского сыра, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, соль по вкусу. Замесите тесто из указанных ингредиентов и дайте ему подойти 1 час. Сыр натрите на тёрке. Раскатайте тесто в овальные лепёшки, сыр выложите вдоль середины, а края заверните в виде лодочки, оставив центр открытым. Выпекайте 12-15 минут в разогретой до 220°C духовке. Затем аккуратно вбейте в центр каждого хачапури по сырому яйцу и верните в духовку на 3-4 минуты. Готовые хачапури сразу смажьте сливочным маслом. Подавайте горячими.

