Вместо жирных чебуреков — нежные чуду с луком и мясом: съедаются мгновенно. Хоть на ужин, хоть на завтрак

Беру муку, воду и соль — и готовлю тонкое пресное тесто, а для начинки использую сочный мясной фарш с луком. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, поджаристая корочка снаружи и нежная, сочная начинка внутри, которая буквально тает во рту. Секрет в том, что лук придает фаршу дополнительную сочность, а тонко раскатанное тесто не перебивает вкус мяса. Такие лепешки исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 граммов муки, 250 миллилитров воды, 1 чайная ложка соли; для начинки — 400 граммов мясного фарша (говядина или баранина), 2 луковицы, соль, черный перец и любимые специи по вкусу, сливочное масло для смазывания.

Замесите крутое тесто из муки, воды и соли, дайте отдохнуть 30 минут. Для начинки лук мелко нарежьте или натрите на терке, смешайте с фаршем, солью и перцем. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый тонко раскатайте. На половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной и защипните края. Обжаривайте на сухой раскаленной сковороде с обеих сторон до румяных пятен. Готовые чуду щедро смажьте сливочным маслом.

Мария Левицкая
