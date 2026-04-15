Вместо обычного бутерброда готовлю крок-месье: ресторанный сэндвич из самых обычных продуктов

Честно, после этого рецепта обычные бутерброды перестали меня устраивать. Стоит один раз попробовать крок-месье — и все, возвращаться к хлебу с сыром уже не хочется. Потому что это совсем другой уровень: сверху нежный сливочный соус, внутри тянущийся сыр, а снаружи румяная хрустящая корочка.

Ингредиенты: тостовый хлеб — 8 ломтиков, карбонад — 70 г, моцарелла — 150 г, твердый сыр — 80 г, молоко — 120 мл, сливочное масло — 30 г, мука — 15 г, щепотка мускатного ореха, соль по вкусу, петрушка для подачи.

Сначала готовлю соус бешамель: растапливаю сливочное масло, добавляю муку и щепотку мускатного ореха, слегка прогреваю и постепенно вливаю молоко.

Провариваю до густоты, чтобы получился гладкий кремовый соус. Хлеб выкладываю на противень, смазываю соусом, добавляю карбонад и щедрый слой сыра. Накрываю вторым ломтиком, снова соус и еще немного сыра сверху.

Отправляю в духовку при 200°C на 5–7 минут — до румяной корочки. В этот момент аромат стоит такой, что ждать почти невозможно.

Подаю сразу, пока сыр тянется, — именно за это блюдо и влюбляет с первого раза.

Читайте также
Салат «Счастливая женщина» — слоеный, нежный и исчезает со стола первым. Гости всегда просят рецепт
Общество
Салат «Счастливая женщина» — слоеный, нежный и исчезает со стола первым. Гости всегда просят рецепт
Ужин без лишней возни — курица с рисом в духовке. Все смешал — и готово, а вкус как у плова
Общество
Ужин без лишней возни — курица с рисом в духовке. Все смешал — и готово, а вкус как у плова
Яичный паштет из 4 ингредиентов: актуальный рецепт после Пасхи — один из самых вкусных и из копеечных продуктов
Общество
Яичный паштет из 4 ингредиентов: актуальный рецепт после Пасхи — один из самых вкусных и из копеечных продуктов
Вершина бутербродного мастерства достигнута! Эти тосты с яичным салатом и беконом — мой топ-рецепт
Общество
Вершина бутербродного мастерства достигнута! Эти тосты с яичным салатом и беконом — мой топ-рецепт
Как я мог не знать об этом рецепте!? Острый паштет-сэндвич с хрустящим тофу — о бургерах можно забыть
Общество
Как я мог не знать об этом рецепте!? Острый паштет-сэндвич с хрустящим тофу — о бургерах можно забыть
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

