Вместо обычного бутерброда готовлю крок-месье: ресторанный сэндвич из самых обычных продуктов

Честно, после этого рецепта обычные бутерброды перестали меня устраивать. Стоит один раз попробовать крок-месье — и все, возвращаться к хлебу с сыром уже не хочется. Потому что это совсем другой уровень: сверху нежный сливочный соус, внутри тянущийся сыр, а снаружи румяная хрустящая корочка.

Ингредиенты: тостовый хлеб — 8 ломтиков, карбонад — 70 г, моцарелла — 150 г, твердый сыр — 80 г, молоко — 120 мл, сливочное масло — 30 г, мука — 15 г, щепотка мускатного ореха, соль по вкусу, петрушка для подачи.

Сначала готовлю соус бешамель: растапливаю сливочное масло, добавляю муку и щепотку мускатного ореха, слегка прогреваю и постепенно вливаю молоко.

Провариваю до густоты, чтобы получился гладкий кремовый соус. Хлеб выкладываю на противень, смазываю соусом, добавляю карбонад и щедрый слой сыра. Накрываю вторым ломтиком, снова соус и еще немного сыра сверху.

Отправляю в духовку при 200°C на 5–7 минут — до румяной корочки. В этот момент аромат стоит такой, что ждать почти невозможно.

Подаю сразу, пока сыр тянется, — именно за это блюдо и влюбляет с первого раза.