Беру чиабатту и фарш: итальянский сэндвич с фрикадельками — теперь вместо любого фастфуда он

Хрустящий багет, сочные фрикадельки в густом томатном соусе и тянущаяся моцарелла — этот горячий сэндвич легко заменит полноценный ужин. Готовлю его, когда хочется чего-то уютного и по-настоящему домашнего, как в маленьких итальянских кафе.

Аромат чеснока, базилика и запеченного сыра моментально собирает всех на кухне.

Ингредиенты

Готовые мясные фрикадельки или фарш — 300 г, чиабатта или багет — 1 шт., томаты в собственном соку или томатное пюре — 200 г, моцарелла — 100 г, луковица — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. ложки, свежий базилик — 3–4 листика, сахар — 1 ч. ложка по необходимости, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нарезаю и обжариваю на оливковом масле до мягкости. Добавляю измельченный чеснок и готовлю еще около минуты. Затем выкладываю томаты, слегка разминаю их ложкой, солю, перчу и при необходимости добавляю немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту. Соус тушу 5–7 минут до густоты.

В готовый соус отправляю фрикадельки и прогреваю все вместе несколько минут, чтобы мясо пропиталось ароматами. Багет или чиабатту разрезаю вдоль, немного подсушиваю в духовке или на сухой сковороде. Выкладываю внутрь горячие фрикадельки с соусом, сверху распределяю кусочки моцареллы и отправляю в духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Перед подачей добавляю свежий базилик.

