День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 11:15

Беру чиабатту и фарш: итальянский сэндвич с фрикадельками — теперь вместо любого фастфуда он

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хрустящий багет, сочные фрикадельки в густом томатном соусе и тянущаяся моцарелла — этот горячий сэндвич легко заменит полноценный ужин. Готовлю его, когда хочется чего-то уютного и по-настоящему домашнего, как в маленьких итальянских кафе.

Аромат чеснока, базилика и запеченного сыра моментально собирает всех на кухне.

Ингредиенты

Готовые мясные фрикадельки или фарш — 300 г, чиабатта или багет — 1 шт., томаты в собственном соку или томатное пюре — 200 г, моцарелла — 100 г, луковица — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. ложки, свежий базилик — 3–4 листика, сахар — 1 ч. ложка по необходимости, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нарезаю и обжариваю на оливковом масле до мягкости. Добавляю измельченный чеснок и готовлю еще около минуты. Затем выкладываю томаты, слегка разминаю их ложкой, солю, перчу и при необходимости добавляю немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту. Соус тушу 5–7 минут до густоты.

В готовый соус отправляю фрикадельки и прогреваю все вместе несколько минут, чтобы мясо пропиталось ароматами. Багет или чиабатту разрезаю вдоль, немного подсушиваю в духовке или на сухой сковороде. Выкладываю внутрь горячие фрикадельки с соусом, сверху распределяю кусочки моцареллы и отправляю в духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Перед подачей добавляю свежий базилик.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящий тост, который не размокает в холодильнике? Да, это возможно. Секрет — в правильной изоляции начинки
Общество
Хрустящий тост, который не размокает в холодильнике? Да, это возможно. Секрет — в правильной изоляции начинки
Вместо покупных бургеров готовлю сэндвич «Кубано» — вот секрет идеального перекуса из Майами
Общество
Вместо покупных бургеров готовлю сэндвич «Кубано» — вот секрет идеального перекуса из Майами
3 простых рецепта лазаньи с фаршем для дома: блюдо шефов на вашем столе
Семья и жизнь
3 простых рецепта лазаньи с фаршем для дома: блюдо шефов на вашем столе
Добавила творог в начинку — и в духовку. Через 30 минут подаю нежнейшие мясные стожки
Общество
Добавила творог в начинку — и в духовку. Через 30 минут подаю нежнейшие мясные стожки
Про мясо по-французски забыли: нашли фрикадельки «по-шведски» под соусом бешамель
Общество
Про мясо по-французски забыли: нашли фрикадельки «по-шведски» под соусом бешамель
сэндвичи
фарш
фрикадельки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп двумя словами описал идеи Ирана
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.