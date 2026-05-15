Про мясо по-французски забыли: нашли фрикадельки «по-шведски» под соусом бешамель

Это блюдо моментально стало хитом у нас дома. Сочные крупные фрикадельки, нежный картофель и густой сливочный соус с расплавленной моцареллой — получается настолько вкусно, что обычное мясо по-французски теперь даже не вспоминаем. Всё запекается в одной форме и превращается в очень уютный, сытный и по-настоящему домашний ужин.

Главная фишка рецепта — французский соус бешамель. Именно он делает фрикадельки невероятно нежными и связывает всё блюдо в одну сливочную, ароматную историю. А картофель снизу пропитывается мясным соком и соусом так, что получается едва ли не вкуснее самих фрикаделек.

Ингредиенты: говяжий фарш — 1 кг, картофель — 3 крупных шт., сливочное масло — 150 г, мука — 80 г, молоко — 800 мл, сыр моцарелла — 100 г, смесь перцев — по вкусу, соль — по вкусу, зелень салата — для подачи.

Приготовление: картофель очищаю и нарезаю тонкими кружочками. Выкладываю его в форму для запекания, слегка солю и перчу.

Фарш хорошо вымешиваю со специями и формирую крупные фрикадельки. Раскладываю их сверху на картофель.

Для соуса в сотейнике растапливаю сливочное масло, всыпаю муку и быстро перемешиваю венчиком. Постепенно вливаю тёплое молоко и готовлю до густого сливочного соуса без комочков.

Заливаю соусом картофель с фрикадельками, сверху посыпаю тёртой моцареллой и отправляю форму в духовку примерно на 45–50 минут при 180 градусах.

Сыр сверху становится румяным и тягучим, фрикадельки остаются очень сочными, а картофель буквально тает во рту. Перед подачей можно добавить немного свежей зелени.

