Готовлю гречку так — и не остаётся ни крупинки: жарю с фрикадельками в особой подливе

Обычная гречка легко превращается в блюдо, которое просят повторить. Секрет — в обжарке и насыщенной подливе: крупа получается рассыпчатой, а мясные шарики — сочными и румяными.

Сливки делают вкус мягким, а плавленый сыр в конце связывает всё в кремовую, ароматную текстуру.

Ингредиенты: гречка — 1 стакан, фарш — 400 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливки — 200 мл, плавленый сыр — 100 г, соль, горчица и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Гречку сначала промывают и слегка обсушивают, затем обжаривают на сухой сковороде до лёгкого орехового аромата — так она получается более рассыпчатой и вкусной. Фарш приправляют солью и перцем, формируют небольшие фрикадельки и обжаривают их на масле.

К фрикаделькам добавляют мелко нарезанный лук и чеснок, обжаривают до мягкости. Затем вливают сливки, горчицу, перемешивают и дают соусу немного загустеть. В сковороду засыпают гречку, добавляют воду так, чтобы она покрывала содержимое, накрывают крышкой и тушат до готовности крупы.

В самом конце добавляют плавленый сыр, перемешивают до полного растворения и дают блюду немного настояться.

